الخميس 14 أيلول 2023
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السعودية تعدم عسكريين أدينا بـتهمة "الخيانة"

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شعار وزارة الدفاع السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم (الخميس)، تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منتسبيها أُدينا بتهمة الخيانة.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: أن المقدم الطيار الركن/ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/يوسف بن رضا حسن العزوني  من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية أقدما على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، بينما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.اضافة اعلان
وأضاف البيان أنه تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير جميع الضمانات القضائية المكفولة لهما، وأقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما. وتم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم (الخميس)، بقيادة منطقة الطائف.-(وكالات)
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