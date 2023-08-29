الثلاثاء 29 آب 2023
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السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول

علم السعودية
علم السعودية
قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة.

وفي بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وافق المجلس على إقامة علاقات مع كل من: سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشاريع البروتوكولات اللازمة لذلك.اضافة اعلان

واطلع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة، على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله.

وشملت المواضيع المدرجة تقارير سنوية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. (RT)
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