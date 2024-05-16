الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفيرة الرافعي تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال كندا

WhatsApp Image 2024-05-16 at 11.08.44 AM
جانب من افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال كندا

افتتحت السفيرة الأردنية في كندا صباح الرافعي، مساء أمس الأربعاء،  الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال كندا الغذائي المقام في مدينه مونتريال.

اضافة اعلان


وحسب بيان، اليوم الخميس، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية بالمعرض، أعربت السفيرة الرافعي خلال جولة بالجناح، بحضور الملحق الاقتصادي للسفارة الكندية في عمان لويس لاكاس، عن تقديرها للمؤسسات والشركات الاردنية المشاركة.


وثمنت السفيرة الرافعي جهود جمعية المصدرين الاردنيين الرامية للتعريف بالمنتج الصناعي الأردني  وترويجه بالسوق الكندية، مشددة على ضرورة الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. 


 بدوره، لفت رئيس الجمعية أحمد الخضري، إلى أن معرض سيال كندا يعتبر من أهم المعارض الدولية بالتصنيع الغذائي في ظل المشاركة الواسعة فيه من مختلف دول العالم، ويمثل نافذة تسويقية للصناعات الغذائية الأردنية سواء داخل السوق الكندية وأسواق الدول المشاركة.


وبين الخضري أن الشركات المحلية المشاركة بالمعرض  تعمل في مجال صناعات غذائية متعددة منها القهوة والتوابل والبهارات والحلويات، مبينا أن السوق الكندية تعتبر واعدة للصناعة الأردنية.  


ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012.


من جانبه، اشار مدير عام الجمعية حليم ابو رحمه، إلى أن جمعية المصدرين ستواصل جهودها بالترويج للصادرات الصناعية الأردنية التي حازت مكانة كبيرة بالسوق الكندية نظرا لجودتها وتميزها وتنافسيتها، وباتت مرغوبة من المستورد الكندي.


وبين أن تواجد الشركات الأردنية بالمعرض مهم جدا ولا سيما أن المملكة واحدة من بين 4 دول عربية مشاركة فيه، لافتا لوجود اقبال كبير من الزائرين.


وأكد ابو رحمة أن تواجد السفيرة الرافعي وافتتاحها للجناح يعكس الاهتمام الرسمي الكبير بالصناعة الأردنية والترويج لها، وفتح اسواق جديدة أمامها.


يشار إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن وكندا بلغت خلال العام الماضي، 135 مليون دينار، شكلت الصادرات الأردنية منها حوالي 90 مليون دينار .

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
unnamed (1)

إصابات بمواجهات برام الله والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويهدم منزلا بالضفة

منذ 6 دقيقة
thumbs_b_c_22efa27d473b6b69ee49bccf603b2f0e

إعلام إسرائيلي: لواء إضافي إلى رفح تمهيدا لتوسيع الهجوم

منذ1 ساعة
648381

مشروع البيان الختامي لقمة البحرين: قوات حماية أممية بانتظار حل الدولتين

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-16 at 11.03.40 AM

اختتام اعمال الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_5acdb14766821ee438f7c8b19d587c32

هل تحدد "معركة الفاشر" مصير وحدة السودان؟

منذ4 ساعة
407411

وول ستريت جورنال: حماس تعود لأساليب حرب العصابات.. وخلافات وتذمر في "إسرائيل" حول “اليوم التالي”

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل يستفيقون في المنامة؟

نضال المجالي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ15 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ16 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 