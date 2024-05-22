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السفير ابو الفول يفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سعودي فود 2024

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السفير أبوالفول خلال افتتاح الجناح الأردني بمعرض سعودي فود 2024

 افتتح السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم ابو الفول مساء أمس الثلاثاء ، الجناح الأردني المشارك بمعرض سعودي فود 2024 المقام في العاصمة الرياض.

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وحسب بيان اليوم الاربعاء ، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية بالمعرض، جال السفير ابو الفول يرافقه المستشار الاقتصادي في السفارة الدكتور عيسى الضمور، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي في أجنحة الشركات الأردنية المشاركة بالمعارض التي تضم قطاعات تعمل بصناعات غذائية متنوعة. 


وأشاد السفير ابو الفول بالصناعة الأردنية والجودة العالية التي وصلت إليها،  مؤكدا اهمية صادرات القطاع في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشاد السفير بالدور الذي تقوم به  جمعيه المصدرين الأردنيين في ترويج الصادرات إلاردنيه و تنفيذ النشاطات الترويجيه في السوق السعودي من خلال المشاركه في هذا المعرض.


ويشارك بالجناح الأردني المقام على مساحة 400 مترا مربعا، 30 شركة متخصصة بقطاعات غذائية واسعة فيما يشارك بالمعرض أكثر من 1000 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة.


بدوره قال رئيس الجمعية أحمد الخضري إن تنسيق مشاركة الشركات الأردنية بالمعرض تهدف إلى تنويع وزيادة منتجات الصناعات الغذائية وتوفير منصات جديدة أمام المصدرين.


واكد الخضري حرص الجمعية المستمر على تنسيق المشاركة بالمعارض الخارجية بهف تمكين الشركات المصدرة من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية.


وبين أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية في ظل العلاقة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، عدا عن القرب الجغرافي.


وقال مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة إن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.


وأكد ابو رحمة وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة.

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