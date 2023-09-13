الأربعاء 13 أيلول 2023
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السفير السعودي في طهران: علاقة البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة

العلم السعودي والعلم الإيراني
العلم السعودي والعلم الإيراني
أكد السفير السعودي في طهران عبد الله بن سعود العنزي، أن العلاقة بين البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وخلال حضوره حفل الذكرى الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في سفارة بكين بطهران، شدد العنزي على أن "العلاقات بين السعودية وإيران ستكون علاقات بناءة وثيقة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار وستكون معززة بكافة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".اضافة اعلان

وثمن "الدور البناء الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض"، مشيرا إلى أنه "كان هناك انعكاس لهذا الاتفاق على كثير من الملفات وشعور كثير من الدول بالفرحة لأن أي اتفاق بين السعودية وإيران كدولتين جارتين مهمتين في المنطقة تعززان كل التعاون بينهما لجلب السلام وأمن المنطقة وتحقيق الرفاه لشعوبهما".

وأشار إلى توجيه دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي لزيارة الرياض، قائلا: "هذه الزيارة ستتم حسب جدول فخامة الرئيس الإيراني في زمن مناسب".
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