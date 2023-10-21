السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السوداني: لا يحق لأحد التصالح أو التنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - (أرشيفية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - (أرشيفية)
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ما يحدث في غزة اليوم أمر لا يمكن قبوله.

وتساءل السوداني في كلمته بقمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر، اليوم السبت، "ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المكافح الصامد"؟.اضافة اعلان

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أضاف رئيس الوزراء العراقي: الصراع في غزة قد يمتد إقليميا على نحو قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وتابع: القضية الفلسطينية ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم الاستماع لشعب له حقوق مشروعة.

وأردف السوداني: العراق يرفض بشدة أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وأي دعوات للنزوح.

واستكمل: نطالب بوقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية بغزة ثم العمل على تبادل الأسرى والمعتقلين.

وزاد رئيس الوزراء العراقي: ليس من حق أحد أن يتصالح أو يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني الذي هو الوحيد صاحب القضية.
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