الخميس 27 تموز 2023
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السودان.. الجيش يواصل قصف "الدعم السريع" بالخرطوم وأم درمان

السودان
السودان
 فيما يتواصل القتال في السودان، قصف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع وسط وجنوب العاصمة الخرطوم، وكذلك غرب مدينة أم درمان.
كما حلق الطيران الحربي في مدن العاصمة بينما أطلق الدعم السريع مضادات أرضية من مواقع تمركزها.اضافة اعلان
وسمع امس دوي مدافع وانفجارات متفرقة، ومجددا، سقطت قذائف نتيجة الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع في وسط أم درمان أدت لمقتل عدد من المواطنين.
واول من أمس، قتل 16 شخصا على الأقل في حي أمبدة في أم درمان غرب الخرطوم الكبرى إثر قصف مدفعي وجوي طال منازل، بحسب لجنة شعبية. كما أكد بيان لجنة مقاومة حي أمبدة امس أن "16 من المواطنين العزل ماتوا اليوم في هذه الحرب العبثية في الحارات رقم 12 و16 و29".
وأشارت اللجنة، وهي ضمن مجموعات شعبية تنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع قبل ثلاثة أشهر، إلى وقوع ضحايا في منطقة سوق ليبيا نتيجة القصف "ولكن لم يتم حصرهم".-(وكالات)
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