السودان.. هل مخاوف عودة حرب أهلية في دارفور حقيقة؟

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فيما تسري مخاوف من داخل السودان وخارجه من تحول الصراع الدائر والذي امتدت خيوطه إلى إقليم دارفور الى حرب أهلية، دعا مجلس الأمن بدعم المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بالاغتيالات والجرائم التي وقعت هناك.من جهته قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أمس إن ما يجري في منطقتي "الجنينة" و"كتم" "جرائم مكتملة"، والاغتيالات التي تجري قد تقود المجتمع للانزلاق لحرب أهلية" في الإقليم.وشدد بالقول: "أدعو أطراف النزاع في السودان للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب". كما دعا الاتحاد الإفريقي لأن يكون له دور في حل الأزمة "دون تسييس للتحركات الإقليمية".وقبلها، قال مناوي إن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه. مؤكدا وجوب إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لتقديم الجناة فورا إلى العدالة، مشيرا إلى أنهم حاولوا احتواء الكارثة بالتواصل مع الإدارة الأهلية والقوى العسكرية.وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن مناوي، منطقة الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال "النهب والقتل".وفي السياق، حذر تقرير صادر عن صحيفة لوموند الفرنسية، من أن حرب القادة بدأت تأخذ بعدا عرقيا في دارفور، حيث تحول القتال إلى صراع بين مليشيات مدعومة من الدعم السريع، والمجتمعات غير العربية التي شكلت مجموعات أهلية. من جهته اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بقتل 15 مدنيا في هجمات على منطقة طويلة بولاية شمال دارفور على مدى يومين.وقال الجيش في بيان، مساء أول من أمس إن عناصر من قوات الدعم السريع هاجمت منطقة "طويلة" لليوم الثاني على التوالي "في خرق واضح للهدنة السارية منذ أول من أمس". وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع ارتكبت "انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل 15 وجرح عشرات من المدنيين العزل بجانب حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد مئات من مواطني المنطقة".يشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد أعلنت في بيان أن الجيش شن هجوما على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء 35 جريحا من الجيش كانوا بالمستشفى العسكري بحري. ونفى الجيش، بدوره، في بيان أي صلة له بالحادث، موضحا أن المنطقة التي شهدت إطلاق النار تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.وقد تزايدت حدة القصف الجوي خلال اليومين الأخيرين، قبل أن تعلن كل من السعودية والولايات المتحدة الراعيتين للحوار أن القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، اتفقتا على هدنة جديدة تمتد لـ 72 ساعة، من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية.-(وكالات)