السيسي: معبر رفح مفتوح ولم يغلق نهائيا (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر حرصت على تخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة، وفق تعبيره.



وأضاف خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا، لافتا إلى إمكانية أن تتوصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.



وتابع: “كنا حريصون من اليوم الأول أن يكون منفذ رفح سبيلا ومسارا للمساعدات والغوث، لكن الأمور ليست سهلة كما يتصور البعض”.

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