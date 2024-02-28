الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السيسي: معبر رفح مفتوح ولم يغلق نهائيا (فيديو)

السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر حرصت على تخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة، وفق تعبيره.

وأضاف خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا، لافتا إلى إمكانية أن تتوصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وتابع: “كنا حريصون من اليوم الأول أن يكون منفذ رفح سبيلا ومسارا للمساعدات والغوث، لكن الأمور ليست سهلة كما يتصور البعض”.

اضافة اعلان

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1709118743126

غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

منذ1 ساعة
4ipj-23-730x438 (1)

غزة: حصيلة ضحايا العدوان تقترب من 30 ألف شهيد

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_1c1523fa3e199fa4eaef5ca75ff78d0a

روسيا تؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل

منذ1 ساعة
VJbeJDk0zJq4O8F8TY96FpR0APfQiVtV80Kt9Wlc

هنية: غزة أقامت الحجة على الأمة بأسرها

منذ1 ساعة
الدويري: الاحتلال سيجبر على الانسحاب من معركة حي الزيتون

الدويري: الاحتلال سيجبر على الانسحاب من معركة حي الزيتون

منذ6 ساعة
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة - (أرشيفية)

صحة غزة: نحتاج لإجلاء 120 مريضا من مجمع ناصر لتلقي العلاج

27 شباط 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أهواء ومصالح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

الانتخابات الأميركية والأجندة الشرق أوسطية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه ليست هدنة.. هذا تجريع للسم

ماهر أبو طير |اليوم

تصفير البيروقراطية

موسى الساكت |اليوم

تعديل "التقاعد المدني" يعود للأضواء!

د.خليف الخوالدة |اليوم

غزة تموت جوعا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات | منذ16 ساعة
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy
 
 