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الخميس 25 نيسان 2024
2:05 م
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - (أرشيفية)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة ترفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان منعًا لتصفية القضية الفلسطينية وحماية لأمن مصر القومي.
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مصر
فلسطين
سيناء
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