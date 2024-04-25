الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - (أرشيفية)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة ترفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان منعًا لتصفية القضية الفلسطينية وحماية لأمن مصر القومي.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم تنفيذها محاولة طعن

21 نيسان 2024
شاحنات مساعدات تدخل معبر رفح - (أرشيفية)

مصر: تعرضنا لإعاقات إسرائيلية كثيرة في إيصال المساعدات لغزة

20 نيسان 2024
مصر

مصر تطالب بممارسة ضبط النفس لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر

14 نيسان 2024
السيسي

السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

02 نيسان 2024
اقرأ أيضا
GL8pPRAW8AAyDrU

الحية: مستعدون للتوصل لهدنة لمدة 5 سنوات

منذ 21 دقيقة
البنية التحتية في غزة

بعد 200 يوماً من الحرب.. هذه خسائر قطاع غزة بالأرقام.

منذ3 ساعة
مقبرة جماعية في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس

دفاع مدني غزة: الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل وهم أحياء

منذ4 ساعة
532351_4_1704258433

الاحتلال يعتقل 8455 فلسطينيا من الضفة منذ طوفان الأقصى

منذ4 ساعة
1714037876521 (1)

43 شهيدا بـ5 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة في يوم

منذ4 ساعة
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة الى 141

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة الى 141

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم

هذا هو شكل مجلس النواب القادم

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات | منذ19 ساعة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 