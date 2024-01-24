السيسي: "هروح من ربنا فين لو قفلنا معبر رفح.. المعبر مفتوح 24 ساعة"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال: "بقول الكلام ده.. اتقال كلام كتير علي أن مصر هي السبب.. هقول كلمة صعبة.. أنا هروح من ربنا فين؟ّ!.. ولو انا السبب فى منع دخول لقمة عيش لغزة.. اروح من ربنا فين؟!.. معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم.. الإجراءات اللى بتم من الجانب الأخر "إسرائيل" علشان نقدر ندخل الحاجة هى السبب.. وده شكل من أشكال الضغط اللى بيمارسه الجانب الإسرائيلى على القطاع". اضافة اعلان



وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة 72: "لا يمكن نقفل معبر رفح أمام عبور المساعدات لغزة.. ولازم تكونوا متأكدين من كده.. ومش لازم يطلع بيان هيئة الاستعلامات ولا الخارجية والداخلية ولا المخابرات العامة.. احنا مش بنعمل كده".



وقال في نهاية كلمته: " كل حاجة تهون.. المهم سلامة مصر.. وعاوز أأقولكم كل اللى مر وبنعاني منه بفضل الله وهو يسمع ويرى هينتهي إن شاء الله.. كل سنة وانتم طيبين.. يا رب احفظ بلدنا واحميها واكفيها من فضلك شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله".

