الشاش الطبي "Gauze" أصله غزّي.. داوى جروح العالم ولم يداويه أحد

إسلام البدارنة

على مر السنوات لطالما عُرفت استخدامات الشاش الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية وحتى في الحرف المنزلية لبعض النساء بالإضافة إلى صناعة الملابس والنسيج، لكن قليلاً من يعرف أين يصنّع وما علاقته بمدينة غزّة.



الشاش الطبي (Gauze) هو قماش رقيق كثير الثقوب مصنوع من القطن أو الحرير أو الخيوط الصناعية تعود تسميته نسبةً للمدينة التي صنع فيها لأول مرة في وهي مدينة غزة في القرن الثالث عشر، حيث كانت مركزًا للنسيج والحياكة آنذاك.



ويعود أصل صناعته لأهل المدينة القدماء، فاستخدموه للغيار على الجروح، بالإضافة إلى ازدهار صناعته في فترة الحروب الصليبية وتصديره إلى كافة دول العالم.



ويطلق على الشاش الطبي باللغة الإنجليزية بـ"Gauze"، أما باللغة الفرنسية فيعرف بـ"Gaze"، فنقله الفرنسيون إلى أوروبا في القرن الثالث عشر مع حفاظهم على إسم المدينة الذي أكتشف فيها.



لم تقتصر الصناعات في مدينة غزة فقط على الشاش الطبي فقط، بل صدرت الزجاج والفخار والأخشاب حتى جاء الاحتلال الاسرائيلي في عام 1967 وحجبت صناعاتها عن العالم.

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كيف يصنّع ؟

يتم صناعة الشاش باستعمال ألياف من القطن، أو الرايون بالانجليزية (Rayon) ،الذي يعرف بالحرير الصناعي أو البوليستر، أو مجموعة من هذه الألياف معاً.يوجد العديد من أنواع الشاش التي توفر خيارات متنوعة بناء على نوع الجرح أو الحرق، تختلف بالحجم، والشكل، والسمك، ويتطلب من الأنواع المخصصة للعمليات الجراحية أن تحقق معايير معينة من النقاوة، وعدد الخيوط، والبنية، ودرجة التعقييم.