"الشطة الغزاوية" حاضرة بين صفوف المقاومين (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الثلاثاء، فيديو لبعض من مقاتليها في ساحة المعركة شرقي مدينة خان يونس.

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ويظهر في الفيديو المنشور، بعض مقاومي "سرايا القدس" في محاور التقدم في خان يونس، أثناء قيامهم بـ"استراحة محارب"، وبعض منهم يطهون الطماطم.

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وظهر في الفيديو المنشور، على قناة "سرايا القدس" عبر "تلغرام"، "الشطة الغزاوية" (معجون الفلفل الأحمر) بجوار أحد المقاومين أثناء قراءة القرآن، وفي بعض اللقطات يظهر المقاومين وهم يتناولون الطماطم وبجوارها "الشطة".



ومن المعروف أن أهل قطاع غزة يتناولون بكثرة "الشطة" وفي الكثير من الأحيان تكون متواجدة على جميع الموائد ويستخدمونها بكثرة في طعامهم.









