الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشطة الغزاوية" حاضرة بين صفوف المقاومين (فيديو)

سرايا القدس تبث فيديو للرباط في غزة ودك العدو
سرايا القدس تبث فيديو للرباط في غزة ودك العدو

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الثلاثاء، فيديو لبعض من مقاتليها في ساحة المعركة شرقي مدينة خان يونس.

اضافة اعلان


ويظهر في الفيديو المنشور، بعض مقاومي "سرايا القدس" في محاور التقدم في خان يونس، أثناء قيامهم بـ"استراحة محارب"، وبعض منهم يطهون الطماطم.

 

سرايا القدس تبث فيديو للرباط في غزة ودك العدو (شاهد)


وظهر في الفيديو المنشور، على قناة "سرايا القدس" عبر "تلغرام"، "الشطة الغزاوية" (معجون الفلفل الأحمر) بجوار أحد المقاومين أثناء قراءة القرآن، وفي بعض اللقطات يظهر المقاومين وهم يتناولون الطماطم وبجوارها "الشطة".


ومن المعروف أن أهل قطاع غزة يتناولون بكثرة "الشطة" وفي الكثير من الأحيان تكون متواجدة على جميع الموائد ويستخدمونها بكثرة في طعامهم.

 





share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قمة المُناخ 28

خبراء: الدول المتقدمة تنصلت من التزاماتها المالية لإنقاذ البلدان المتضررة من المُناخ

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: لن نسمح بوقف إطلاق النار الآن

منذ2 ساعة
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

"حكومة غزة": آلاف الأطنان من المساعدات مكدسة على الجانب المصري من رفح

منذ2 ساعة
shutterstock_2374697935

مع عدم توفر المعدات الطبية.. كيف تلد النساء في غزة خلال فترة الحرب؟

منذ3 ساعة
20231212212311afpp-1850589973.h-730x438

ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة يرفع صورة السنوار خلال مناقشة لوقف إطلاق النار: اتّصِلوا به على هذا الرقم- (فيديو)

منذ7 ساعة
450979_0

الكويت: تهريب أجهزة تجسس و"خمور" باستخدام طائرات الجيش

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

نتائج خطاب الكراهية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الأخطر بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ21 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ21 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 