"الشهادة شكّة دبوس".. فلسطينيون يرثون الصحفية الغزية حنين القشطان

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الاثنين عن استشهاد الصحفية حنين القشطان نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع، مما يرفع إجمالي عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 95.

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وأشار البيان إلى أن الصحفية حنين القشطان قد فارقت الحياة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلتها في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.



وحنين القشطان صحفية فلسطينية وُلدت في مدينة غزة في 23 سبتمبر/أيلول 1990، وعملت مُعدّة برامج في قناة الكوفية في وقت سابق، وكذلك مقدمة برامج في قناة بلدنا، كما شغلت أيضا وظيفة محررة في موقع "أحوال البلاد" في السابق.

وقبل وفاتها كانت القشطان في صراع مع المرض وتمكنت من التغلب عليه، لكنها رحلت عن عالمنا نتيجة الحرب المدمرة على قطاع غزة.

فلسطينيون يرثون القطشان

كغيرها من الغزيين الذين لم ولن يصبحوا أرقاماً، نعى فلسطينيون الشهيدة صحفية الحقيقة حنين القطشان، فكتب أحمد عبدالله: شكِّة دبوس

تصف حنين الشهادة، وتختار صورتها

قبل أن تنالها.. شكِّة دبوس

والدبوس كلِّه

في قلوبنا..





حنين علي محسن كتبت: لا أعرف حنين علي القشطان

كل ما أعرفه أننا نتشارك باسمنا الأول والثاني

احنا الاثتنين حنين علي

وبنخاف الليل والوحدة

ومن نفس المدينة، المقبرة

حنين يا حنين مع السلامة..

أما حافظ أبو صبرة فعلق على خبر استشهادها قائلا: لم أكن اعرفها مسبقا.. لكن على ما يبدو بأنها كان من ضمن قائمة الاصدقاء لدي لفترة طويلة .. قبل خمسة وأربعين يوما وصلتني منها هذه الرسالة .. صدمتني جدا وقتها .. والان صدمني خبر أنها ارتقت مع عائلتها خلال قصف في منطقة النصيرات ..

الزميلة حنين القشطان إلى رحمة







ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي عن استشهاد 18 ألفا و800 فلسطيني وإصابة 51 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، كما تسببت الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلقت "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.



وجاءت هذه الحرب ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة بسبب التصعيد اليومي من قبل إسرائيل واستهدافها الشعب الفلسطيني ومقدساته. -وكالات+الجزيرة

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