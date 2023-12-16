السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت

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الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت

نادى مجلس الوزراء الكويتي ظهر اليوم السبت، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت.

 

جاء ذلك بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد صراع مع المرض.

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والشيخ مشعل كان وليا للعهد في الكويت وفيما يلي نبذة سريعة عنه وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لديوان ولي العهد بالدولة.


تولى الشيخ مشعل ولاية العهد في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

ولد الشيخ مشعل العام 1940 ونشأ في بيت الحكم، فهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تلقى تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، والتحق بكلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960، وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى "جهاز أمن الدولة"، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الاسم حتى الآن.
وعُيِّن بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد.
والشيخ مشعل متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث.

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