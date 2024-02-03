السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: إصابة أو فقدان أو استشهاد أكثر من 100 ألف شخص في غزة

منظمات نسوية أردنية تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة
منظمات تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة
قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة أصيبوا أو فقدوا أو استشهدوا مع تدهور الوضع في القطاع. ويشكل هذا الرقم 4.3% من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.اضافة اعلان
وخلال مؤتمر صحافي أسبوعي للأمم المتحدة عبر الفيديو من القدس، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إن بقية السكان يواجهون ظروفا سيئة للغاية ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية من السلامة والغذاء والصحة والدفء.
وأضاف أن وسط غزة يشهد تصاعدا في الأعمال العدائية وهو ما يزيد من عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية الموجودة.
وأعرب بيبركورن عن قلقه العميق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات للمرضى والعاملين في المجال الصحي، وقال إن 13 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة، كما أن 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية فقط تعمل من إجمالي 73 مركزا.-(د ب أ)
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