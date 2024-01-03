الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: استهداف الاحتلال للهلال الأحمر في غزة " غير مقبول"

الصحة العالمية: استهداف الاحتلال للهلال الأحمر في غزة " غير مقبول"
الصحة العالمية: استهداف الاحتلال للهلال الأحمر في غزة " غير مقبول"
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة "غير مقبول".اضافة اعلان
وقال تيدروس، في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، "أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكدا أن "عمليات القصف التي حصلت غير مقبولة".
وأشار إلى أن "النظام الصحي في غزة منهار أساسا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".
وقصف طيران الاحتلال الحربي، أمس الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت الجمعية إن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خانيونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.
وأوضحت الجمعية أن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.
--(بترا)
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