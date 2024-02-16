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الجمعة 16 شباط 2024
1:44 م
الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له
مجمع ناصر الطبي
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها تحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المنظمة "إن مجمع ناصر أكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، ويوجد داخله مئات المرضى والمصابين بجروح خطيرة داخل المستشفى".
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فلسطين
غزة
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