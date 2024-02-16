الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له

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وقال المتحدث باسم المنظمة "إن مجمع ناصر أكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، ويوجد داخله مئات المرضى والمصابين بجروح خطيرة داخل المستشفى".