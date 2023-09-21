الخميس 21 أيلول 2023
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الصحة العالمية: نصف سكان السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

الحرب في السودان أجبرت ملايين الأشخاص على الفرار - (رويترز)
الحرب في السودان أجبرت ملايين الأشخاص على الفرار - (رويترز)
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن الحرب في السودان شردت أكثر من 5 ملايين، وأصبح أكثر من 24 مليون شخص (أي نصف سكان البلاد) بحاجة إلى مساعدات إنسانية.اضافة اعلان

وقالت المنظمة في بيانها: "5 أشهر من الحرب في السودان كان لها أثر فتاك على حياة الناس وسبل عيشهم وصحتهم"، مضيفة أن الحرب المستمرة منذ 5 أشهر قد تسببت بتشريد 5.2 مليون شخص، 4.1 مليون شخص داخل السودان، و1.1 مليون شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة.

وأوضحت أن 20.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكدت أن "3.4 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد وفاشيات الأمراض المستمرة؛ بما في ذلك الحصبة والحصبة الألمانية والإسهال المائي الحاد، والحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك".

وأشارت المنظمة إلى أنها تتحقق من وقوع 56 هجوما على الرعاية الصحية، ما أسفر عن 11 حالة وفاة، و45 إصابة. (RT)
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