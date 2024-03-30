السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: 9 آلاف مريض في غزة بحاجة لخدمات منقذة للحياة

مستشفى الشفاء
جرحى ومرضى داخل مستشفى الشفاء في غزة (أرشيفية)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الآلاف من المرضى في قطاع غزة محرومون من الرعاية الطبية، في ظل وجود 10 مستشفيات تعمل بشكل محدود في جميع أنحاء القطاع.

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وأضاف أدهانوم في تدوينه على تطبيق (إكس)، أن هنالك 9000 مريض بحاجة ماسة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، بما في ذلك علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف وغسيل الكلى وغيرها من الحالات المزمنة.


وأشار إلى أنه تم حتى الآن إحالة أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح من بينهم 2198 جريحاً و1215 مريضاً، وهنالك حاجة لإجلاء المزيد، وحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء حتى يتم علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة، حيث أن "كل لحظة مهمة".

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