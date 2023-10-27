الصدر يطالب الحكومة والبرلمان العراقي بالتصويت لغلق السفارة الأمريكية

اضافة اعلان

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة والبرلمان بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية بسبب دعم واشنطن اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة.وقال الصدر في بيان نشره عبر "إكس": من "منطلق نصرة المظلومين".. "أطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي... بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة"، بحسب تعبيره.كما أكد الصدر في بيانه "الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، دون تحديد من يقصد.وعبّر عن أمله في أن تستجيب الحكومة والبرلمان، مضيفا أنه سيكون له تصرف آخر حال عدم التجاوب مع مطلبه.وتخوض إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. (الأناضول)