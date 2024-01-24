الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصدمة" الإسرائيلية تُشعل معركة خان يونس

thumbs_b_c_d7703f81514f03ff679ae7e3b1e70d97
غزة تحترق بسبب العدوان الهمجي الإسرائيلي
أشعل الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، معركة خان يونس بجنوب قطاع غزة، غداة إقراره بأن جيشه مُني بأسوأ كارثة في المعارك بالقطاع، إذ فقد 24 قتيلاً في يوم واحد، وهو ما أثار صدمة واضحة في صفوف الإسرائيليين.اضافة اعلان
وقالت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 21 جندياً قُتلوا خلال عمل سلاح الهندسة على إقامة حزام أمني داخل قطاع غزة، علماً بأن هذا الأمر يلقى معارضة حتى من الولايات المتحدة التي ترفض المس بحجم القطاع بعد الحرب. ووفق التحقيق الأولي، خرج مسلح فلسطيني واحد أو أكثر من أحد الأنفاق، وأطلق صاروخين على دبابة ومبنيين يستعد الجنود لتفجيرهما في مخيم «المغازي» (وسط القطاع)، ما أدى إلى انهيارهما ومقتل 21 جندياً.
ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال أن قواته «نفذت عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس»، بينما أشارت «رويترز» إلى أن الدبابات الإسرائيلية أغلقت آخر طريق باتجاه الساحل، ما حجب طريق الهرب أمام المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى رفح.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن توافق على اتفاق مع «حماس» لوقف إطلاق النار، إذا سمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة، أو بقاء الحركة في السلطة بالقطاع. أما عضو المكتب السياسي لـ«حماس» غازي حمد فأكد، من جهته، تمسك الحركة بوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة قبل الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالأسرى.
وفي نيويورك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن، بالعمل لـ«وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في غزة، محذراً من أن خطر التصعيد الإقليمي الأوسع صار «حقيقة واقعة» بسبب التبادل اليومي لإطلاق النار بين اسرائيل و«حزب الله». وطالب جماعة الحوثي، المدعومة من ايران، بأن «توقف على الفور» هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
402922

لماذا «محور فيلادلفيا» مُهم؟

منذأقل من دقيقة
مقاتلة امريكية

قتيلان على الأقل في قصف أميركي على فصائل مسلحة بالعراق

منذ1 ساعة
333333 - 2024-01-23T181123.949

كتائب القسام تنشر تفاصيل "العملية الكبرى" التي سحقت 21 جنديا صهيونيا

منذ16 ساعة
جنود إسرائيليون يبكون قتلاهم في غزة

2689 جنديا إسرائيليا أصيبوا منذ الهجوم البري على غزة

منذ18 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك في خان يونس

منذ19 ساعة
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

الخارجية القطرية: جهود الوساطة مستمرة لكن التصعيد يؤثر عليها

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو واليمين لا يريدون دولة فلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطينيون ليسوا هنودا حمرا

ماهر أبو طير |اليوم

هذه روايتهم،

سائد كراجة |اليوم

أثر ارتفاع أسعار السلع على توقعات النمو

رعد التل |اليوم

المرحلة الثالثة في حرب غزة.. القادم أصعب

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |22 كانون الثاني 2024
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 