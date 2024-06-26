 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9400 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا

اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا، ما يرفع حصيلة اعتقالاته بالضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و400 منذ الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الأربعاء، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون".


وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال "تركزت في محافظتي الخليل (جنوب) وجنين (شمال)، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي، بيت لحم (جنوب) وقلقيلية (شمال)، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين".


وأفادت المؤسستان بأن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 9400".


ويشمل إجمالي عدد المعتقلين من الضفة مَن أفرجت إسرائيل عنهم لاحقا ومَن تواصل اعتقالهم، حسب مراسل الأناضول.


وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما خلف 553 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة.


بينما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن قرابة 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.


وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.


كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.-(الأناضول)

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