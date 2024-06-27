الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9430 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا، ليلة الأربعاء-الخميس، ما يرفع حصيلة اعتقالاته بالضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و430 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، الخميس، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 28 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طالبة وأسرى سابقون".



وبحسب البيان، "تركزت عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين، حيث اعتقل 16مواطنا أبقى الاحتلال على اعتقال 9 منهم، من بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، بيت لحم، رام الله، نابلس، والقدس".



وأوضح أن "عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين".

وأفاد بأن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 9430".



ويشمل إجمالي عدد المعتقلين من الضفة مَن أفرجت إسرائيل عنهم لاحقا ومَن تواصل اعتقالهم، حسب مراسل الأناضول.



وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما خلف 553 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة.



بينما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.



وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة. -(الأناضول)