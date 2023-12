الطيبي: أسرة نتنياهو تسعى لترحيل الفلسطينيين إلى الأردن

حذر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، قبل أيام، من أن أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تريد "ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن".

ونشر الدكتور الطيبي صورة على موقع X (تويتر سابقا)، كان نشرها يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي تظهر خريطة الأردن مكتوب عليها "الأردن هو فلسطين.. وفلسطين هي الأردن".

Yair Netanyahu is back with new poisoning incitement against both Jordan and Palestine.