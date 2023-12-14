الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الطيبي: أسرة نتنياهو تسعى لترحيل الفلسطينيين إلى الأردن

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النائب العربي في الكنيست الدكتور أحمد الطيبي

حذر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، قبل أيام، من أن أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تريد "ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن".

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ونشر الدكتور الطيبي صورة على موقع X (تويتر سابقا)، كان نشرها يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي تظهر خريطة الأردن مكتوب عليها "الأردن هو فلسطين.. وفلسطين هي الأردن".

 

 وقالت صحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية إن الكثيرين داخل الاحتلال يرددون شعارات مماثلة، داعين إلى تهجير الفلسطينيين وتطهيرهم عرقياً إلى الأردن. ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك في أفكارهم اليمينية المتطرفة ويطالبون بالسيطرة الإسرائيلية على كامل الأردن من أجل إنشاء "إسرائيل الكبرى". وسبق أن حذر الأردن مرارا وتكرارا من أن مثل هذا التهجير سيكون بمثابة "إعلان حرب".

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