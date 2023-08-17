العالم أشاح بوجهه.. دارفور تئن ولا مساعدات

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مع استمرار الحرب الطاحنة الدائرة منذ ما يقارب الـ 5 أشهر في السودان بين قوات الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، تتدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والصحية في البلاد عامة، ودارفور خاصة.فقد أكد مدير وحدة الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة بحكومة إقليم دارفور عبد الباقي محمد حامد أن حكومة الإقليم لم تصلها "أي معونات إنسانية، سواء كانت من المنظمات الدولية أو من المانحين أو من الهبات التي وصلت إلى ميناء بورتسودان شرق البلاد".وأضاف في حديث صحفي "وصلتنا فقط بعض الأدوية من وزارة الصحة الاتحادية" في الخرطوم.كما لفت إلى أن بعض النازحين الذين وصلوا إلى ولاية شمال دارفور من ولاية جنوب دارفور "موجودون الآن في المدارس ومباني المؤسسات العامة". وأوضح أن بعض النازحين وضعوا في المعسكرات القديمة بولاية شمال دارفور "مثل معسكر زمزم ومعسكر نيفاشا ومعسكر أبوجا".فيما أشار إلى أن البعض الآخر ذهب إلى "المناطق الشمالية الحدودية مثل محلية أمبرو ومحلية كرنوي ومحلية الطينة". وتابع قائلا "تم تدبير مواد الإيواء ومواد الغذاء من المتبقي من مخزون المنظمات الدولية، وتم توزيعه على مراكز الإيواء".وأشار إلى أن مسؤولي الإقليم أرسلوا لجنة إلى مدينة بورتسودان بشرق البلاد "لمتابعة حصة إقليم دارفور" من المنح القادمة من الخارج.وبشأن الجهود التي بذلتها حكومة الإقليم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية، قال حامد "كونا لجنة عليا لإدارة الأزمة، من ضمن مهامها واختصاصاتها متابعة حصة دارفور من المعونات الإنسانية التي تصل بورتسودان"، مؤكدا أن حاجة الإقليم الأهم حاليا هي مواد الإيواء مثل الخيام والأغطية.كما أشار إلى أنهم يعانون أيضا من شح في المواد الغذائية مثل الذرة والبقوليات ووجبات الأطفال، موجها نداء إلى المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وكل الجهات المانحة لمد يد العون من أجل مواجهة هذه الأزمة.يأتي حديث حامد بعد يوم من تصريحات رسمية من حكومة شمال دارفور بأنها استقبلت نحو 12 ألف أسرة نازحة قادمة من ولاية جنوب دارفور بسبب الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع هناك.كما يأتي بعد أن حذر مدير مجلس اللاجئين النرويجي (إن آر سي) في السودان، وليام كارتر، سابقا من أن نظام التمويل الإنساني العالمي "عنصري بشكل صارخ" كما هو الحال في نظام الحماية الدولية.وقارن في تغريدات سابقة على حسابه في تويتر بين الاستجابة المختلفة للعالم في السودان وفي أوكرانيا.إلى ذلك، رأى أنه يتم الترحيب باللاجئين الفارين من الهجوم الروسي في أوروبا، وتقدم المساعدات إليهم وإلى كييف بالمليارات، بينما تستجدي المنظمات الإغاثية في السودان من أجل الحصول على الأموال والمساعدات.يذكر أن إقليم دارفور (غرب البلاد)، من أكثر المناطق تأثرا بالحرب في السودان، حيث انتقل إليه القتال سريعا من الخرطوم، ثم اتخذ بعدا قبليا في بعض المناطق، خاصة ولاية غرب دارفور التي شهدت عاصمتها الجنينة مجازر بشعة في حزيران (يونيو) الماضي.يأتي ذلك على وقع إعلان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار عن خريطة طريق لإنهاء الأزمة، تقوم على وقف فوري للقتال وتدشين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية، قصف الجيش السوداني بالمدفعية أحياء الرياض والطائف والمعمورة والمدينة الرياضية في الخرطوم، أمس.كما قصف بالمدفعية مواقع لقوات الدعم السريع وسط أم درمان. وجنوب شرق مدينة الأبيض شمال كردفان.وقالت مصادر عسكرية في مدينة الأبيض، إن قوة من الفرقة الخامسة مشاة تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع.يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله إن قواته تعرضت لهجوم من قوات "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو في مدينة كادقلي حاضرة جنوب كردفان، مضيفا أن الجيش كبد عناصر "الحركة الشعبية" خسائر فادحة.وأكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت رفض مبادرة عقار، وحذر من الانزلاق إلى حرب أهلية في حال استمر الجيش باستنفار القبائل في ولايات البلاد، حسب قوله.من جهته، جدد البيت الأبيض الأميركي دعوته لطرفي نزاع السودان إلى وقف القتال، وأكد تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن بلاده مستمرة في السعي لوقف القتال في السودان.واعتبر كيربي أن الوقت قد حان للطرفين لإلقاء أسلحتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إرادة الشعب، وفق تعبيره.-(وكالات)