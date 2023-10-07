السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العبادي لـ"الغد": غنائم المقاومة ورقة مفاوضات قوية مع الاحتلال

كتائب القسام - (أرشيفية)
كتائب القسام - (أرشيفية)
قال الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي إن الإرادة أقوى من كل الأسلحة، لكن عملية "طوفان الأقصى" اجتمعت فيها الإرادة والإدارة في الوقت نفسه.

وأضاف العبادي لـ"الغد"، أن الأسلحة بدائية وتقليدية لكنها ضربت الإسرائيليين، وهذه الأسلحة محلية الصنع على الرغم من أن قطاع غزة محاصر منذ عشرات السنين.

وتابع: الجيش الإسرائيلي الآن في حالة صدمة ولا يجد ردة فعل سوى التحليق في أجواء غزة، لكن هذا كله لا يفيد، بل إن المواجهة تكون عندما يقتحم المقاتلون المواقع ويشتبكون عن قرب في مسافة الصفر بمواجهة متكافئة بالأسلحة الفردية.

وأردف العبادي: النصر حينها يتطلب التدريب والمعنويات المرتفعة وهي ما تمتلكه المقاومة ويُجيده الفلسطينيون بينما يفتقده الإسرائيليون.

وأعرب عن أمله بأن ينضم الفلسطينيون جميعا للمقاومة ويهبّوا في هذه المعركة، في ضوء محاولات الجيش الإسرائيلي سحب وحداته من الضفة الغربية وجنوب لبنان.

وحول توقعاته للساعات القليلة المقبلة، قال العبادي إن الجيش الإسرائيلي سوف يكثف هجماته على غزة، فهو الآن في حالة صدمة لكن خلال ساعات سوف يفيق منها ويعيد تنظيمه ويشن هجوما لطرد الفلسطينيين.

وأضاف: خلال الـ24 ساعة المقبلة، سوف تصدر قرارات دولية ويحدث وساطات من قيادات أجنبية وعربية للأسف لوقف هذا الهجوم.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي: المقاومة الآن في نشوة النصر، لكن عليها ألا تلتفت للإجراءات السلمية من الجهات الخارجية وأن تأخذ حقها كاملا بقدر الانتهاكات الواقعة بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال.

وأردف: على المقاومة أن تخلي ما كسبته بأسرع وقت ممكن داخل أراضيها، وأن تستمر بالهجوم ضمن سلسلة متكاملة، بحيث يكون هناك مَن يحارب ومَن يخلي الغنائم في الوقت نفسه.

وحذر العبادي من أن الجيش الإسرائيلي سوف يغلق الحدود؛ لذا على المقاومة أن تنتهز هذه الفرصة الذهبية وتأخذ كل الغنائم من أسرى وجرحى وآليات ومعدات عسكرية وتُخليها إلى غزة.

وأكد أن إخلاء الغنائم لغزة سيدع مجالا للتفاوض لإعادة الأسرى الإسرائيليين، و"كل مغنم إسرائيلي هو ورقة ضاغطة ومفاوضات قوية بيد المقاومة"، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يركع للمقاومة من أجل بعض الأسرى منذ سنوات.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن هذه الغنائم توفر شروطا أفضل في التفاوض للمراحل المقبلة.

وشدد على أن هذه العملية التي فاجأت الاحتلال الإسرائيلي والعالم تُسجل للمقاومة الفلسطينية ولكل عربي ومسلم.اضافة اعلان
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