الإثنين 26 حزيران 2023
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العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن (فيديو)

العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن
العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم في اليمن (فيديو)
عثر مواطنون على العديد من الجثث لأشخاص جرفتهم السيول بعد الأمطار الغزيرة مساء أمس الأحد على طريق حيفان طور الباحة، بين محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن.
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وقال سكان محليون، إنهم عثروا على قرابة 22 جثة لمواطنين جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.



وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وقالت المنظمة في بيان، أمس الأحد، إنه "استجابة لهذه الأزمة تقوم يونيسف من خلال آلية الاستجابة السريعة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأفراد الأكثر ضعفا".

وأضافت أنه "تم نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات".

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