العثور على جثث 8 مهاجرين على شاطئ جنوب المكسيك

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وأفاد المدعي العام في بيان بأنه: "ورد أن الضحايا تعرضوا لحادث أثناء سفرهم على متن قارب قبالة ساحل أواكساكا".وأضاف البيان: "بحسب المعلومات الأولية، ربما كان الأشخاص الذين تم العثور عليهم متورطين في قضية الهجرة"، مضيفا أنه يعتقد أن الضحايا "من أصل آسيوي".ويقع الشاطئ الذي تم اكتشاف الجثث فيه، بلايا فيسينتي، في سان فرانسيسكو ديل مار، على طول طريق يستخدمه كثيرا الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.ويمر آلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يفرون في كثير من الأحيان من العنف والفقر في بلدانهم الأصلية، عبر المكسيك كل عام في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية.ووفقا للبيانات الرسمية، من بين المهاجرين الذين تم القبض عليهم العام الماضي أثناء عبورهم المكسيك مواطنون من الصين والهند وأوزبكستان.وتسببت الأعداد المتزايدة من المهاجرين في إرهاق مرافق الهجرة والملاجئ المكسيكية، في حين تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لمعالجة هذه القضية. (أ ف ب)