العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء

اضافة اعلان

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال في بيان صحفي الأربعاء، إن عدد المقابر الجماعية التي عثرت عليها الطواقم الطبية داخل المستشفيات وصلت إلى 7 واحدة في مستشفى كمال عدوان، و3 مقابر في مجمع الشفاء الطبي، و3 مقابر في مجمع ناصر الطبي، وجرى انتشال 520 شهيداً منها.وحمل المكتب الإعلامي الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية كاملة عن المقابر الجماعية والعدوان السافر بحق الإنسانية، فما زال الاحتلال يمتلك الضوء الأخضر في استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية بدعم أميركي كامل.وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي والمستشفيات، وبفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.