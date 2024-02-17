السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العدالة في الميزان.. هل تلتزم "إسرائيل" بقرارات المحكمة الدولية؟

395154
نتنياهو وجنوده على تخوم غزة -(أرشيفية)

في مقال تحت عنوان “هل تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟”، تساءل المحامي الجنوب أفريقي كاجال رامجاثان- كيوغ إن كانت إسرائيل ستلتزم وما هي الكيفية التي ستقدم فيها إلى المحكمة الدولية تقريراً حول خطوات تجاه تنفيذ قرارات لاهاي.

اضافة اعلان


يقول المحامي إن “محكمة العدل الدولية”، في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، رأت وجود “خطر حقيقي ووشيك بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


ويضيف، في مقال نشرته “وكالة أنباء الأناضول”، أن من المهم جداً التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار “محكمة العدل الدولية”، حيث يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية.


ويقول المحامي إنه، وبالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريراً يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة. في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون لأمر مخز حقًا.


إسرائيل تتجاهل قرارات المحكمة

 

 تهدف قرارات “محكمة العدل الدولية” إلى منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية (إسرائيل)، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.


يشير الكاتب- المحامي إلى أن إسرائيل عمدت إلى تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي (بمدينة خان يونس جنوبي القطاع).
وبدلاً من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين.


وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على قوافل الغذاء التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية.


وتسبّبت الهجمات التي تشنّها إسرائيل على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 27 ألف شخص وإصابة أكثر من 66 ألف آخرين.


كما دعا كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى ترحيل الفلسطينيين عن غزة.


ويؤكد المحامي أن الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.


ورغم أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار، إلا أن فتح المعابر وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منوط بوقف الهجمات العسكرية على المناطق المدنية. ومع ذلك، فإن العكس تماماً هو ما يجري ميدانيًا.


إن استمرار الوضع بهذا الشكل سيشكّل مشكلة خطيرة، لا سيّما إذا ما قدمت إسرائيل تقريرها إلى المحكمة بما يتماشى مع القرارات الاحترازية.


تأثير قرار المحكمة على دول ثالثة

 
ويشير الكاتب إلى أن تأثير قرارات “محكمة العدل الدولية” يشمل دولاً ثالثة بالإضافة إلى إسرائيل، حيث يتعيّن على تلك الدول التفكير مليًا في ما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل.


ويقول إن استمرار الدعم الذي توفره تلك الدول، يمكن اعتباره بمثابة “تواطؤ” على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.


وفي ما يتعلق بـ “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، يوضح المحامي أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بعدم مساعدة أو دعم العمليات التي ينتج عنها انتهاكات وإبادة جماعية، فضلاً عن الالتزام بالمنع الفعّال لجميع الممارسات التي تؤدي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.


أما الدول التي لا تفي بتلك الالتزامات، فقد تواجه دعاوى قضائية أمام “محكمة العدل الدولية”، وبالتالي التعرّض لسلسلة من العقوبات.


وفي هذا السياق، علّقت ما لا يقل عن 10 دول، من بينها تركيا والبحرين والأردن، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أوقفت إسبانيا بالفعل جميع مبيعات الأسلحة وصادراتها إلى إسرائيل.


وبهذه الإجراءات، باتت تل أبيب تواجه عزلة في المجتمع الدولي، وقد تواجه الدول الثالثة التي تواصل دعمها إجراءات مماثلة.- (الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

حماس تكشف عن حلقة جديدة من سلسلة أكاذيب الاحتلال (بيان)

16 شباط 2024
نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية - (أرشيفية)

وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

08 شباط 2024
العلم القطري

تصريح جديد لخارجية قطر حول مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

31 كانون الثاني 2024
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

حماس: جرائم العدو لن تمر دون رد

30 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_064befec5ccd5ef6df4e7d450fcbc94a

رغم رفض القاهرة.. كاتس يقول إنه سينسق مع مصر بشأن اجتياح رفح

منذ 1 دقيقة
10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة

10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة

منذ1 ساعة
علم إيران

"نيويورك تايمز": "إسرائيل" نفذت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_f566fb8ac8cdadc2d4df5a11dcbf1663

حماس ترحب بقرار العدل الدولية بشأن خطة إسرائيل للهجوم على رفح

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_76502bb7d6db3b07bcb25c6600e24da3

مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"

منذ2 ساعة
537828

"إسرائيل" تستخدم تقنيات متطورة لاختراق الهواتف اللبنانية وتنفيذ الاغتيالات

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

مفاوضات التهدئة والهدنة في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات | منذ15 ساعة
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ15 ساعة
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |14 شباط 2024
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

جولة جلالة الملك الخارجية

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا
 
 