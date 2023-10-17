العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل لليوم الـ11 على التوالي

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يتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.وحسب ما أفادت مصادر طبية فإن "إصابات وصلت إلى مجمع ناصر في غزة إثر غارات استهدفت خان يونس".وقال شهود عيان إن "قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة أسفر عن 7 شهداء بينهم أطفال و12 إصابة".كما تعرض مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف، فيما أغارت الطائرات الحربية على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية للمدينة.ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2808 شهداء، وإصابة نحو 10850 آخرين.-(بترا)