العدوان مستمر.. 8 شهداء بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة على جنين

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استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 50 آخرون بينهم مصابون بجراح خطرة في عملية عسكرية واسعة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث بدأت قبل فجر امس مدعومة بالطائرات المروحية والمسيرة.وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يتعمد عبر آلياتها وجرافاته تدمير البنية التحتية في المخيم، فيما ردت المقاومة وأوقعت قوات النخبة الإسرائيلية "إيغوز" في كمين محكم في حارة الدمج بالمخيم كما أسقطت (3) مسيرات.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب استشهاد 8 بينهم ثلاثة بفعل القصف، وإصابة 50 آخرين، بينهم 10 حالات خطيرة، جراء العدوان المتواصل حتى اللحظة على جنين.وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ومواقع في مخيم جنين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين بحسب وزارة الصحة.وأضاف أنه وبالتزامن مع الغارات الجوية، اقتحمت أكثر من مائة آلية عسكرية إسرائيلية بينها ناقلات جند وجيبات عسكرية مصفحة وجرافات المدينة من مختلف محاورها، وطوقت كل الشوارع المحيطة بالمخيم، فيما اعتلى القناصة أسطح البنايات العالية المشرفة على المخيم، كما قصفت طائرات الاحتلال أكثر من 50 أهداف في مناطق مختلفة من المخيم.وتصدى مقاومون بأسلحتهم الرشاشة لقوات الاحتلال وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، واستهدفوا الآليات المقتحمة في عدة مناطق بعبوات محلية كبيرة، أدت لإصابات مباشرة حسب بيانات الفصائل المشاركة في التصدي للعدوان، كما ألقى الشبان عددا من القنابل المحلية الصنع المسماة (أكواع) نحو آليات الاحتلال.وأشعل الشبان عددا كبيرا من الإطارات المطاطية في شوارع المخيم للتعمية على عيون طائرات الاستطلاع والقناصة في محاولة للحيلولة دون استهداف المقاومين.وانقطع التيار الكهربائي عن أغلب أحياء مخيم جنين وسط نداءات أطلقتها المساجد تطالب الأهالي بالدفاع عن المخيم والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.وتواصلت الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في محيط مسجد الأنصار بحي الدمج الذي تحاصره قوات الاحتلال، فيما أكد السكان خلو المسجد من أي من المقاومين وأن الاشتباكات تجري في محيط المسجد.وقالت وسائل إعلام عبرية إن "جيش الاحتلال يقوم بعملية واسعة على مخيم جنين هدفها استعادة الردع الإسرائيلي في شمال الضفة مع التركيز على جنين، وإلحاق أضرار واسعة النطاق ودقيقة بالخلايا المسلحة، ويشارك في العملية المئات من قوات الكوماندوز الخاصة ووحدات النخبة الأخرى، برفقة عشرات الطائرات، والآليات".وقالت مجموعات "عرين الأسود" إن مجموعة من مقاتليها وصلوا إلى مخيم جنين منذ فجر امس، للمشاركة في الاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة وصد العدوان عن المخيم.ودعت "عرين الأسود" أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل والشتات وفي قطاع غزة أطفالا وشبابا وشيوخا للخروج الساعة السابعة مساء إلى الشوارع والميادين والحواجز "مهللين مكبرين من أجل جنين وشهدائها وتضحياتهم".كما دعت للخروج للحواجز في الضفة وقطع طرق المستوطنين وإمداداتهم.وقالت "أهلنا تاج رؤوسنا نبض قلوبنا في جنين وقرى جنين ازحفوا واقتربوا من المخيم الآن قدر الإمكان فهذا يخفف على المقاتلين".وأضافت "الحضور اليوم إلى الميادين فرض عين وواجب لا يسقط، جنين اليوم يجب أن تسمع صوت الجميع إلى كل مقاتل حر إلى كل من يمتلك السلاح من لم يستطع الوصول الى جنين شاغلهم في أي مكان يتواجدون فيه لا صوت اليوم يعلو فوق صوت الرصاص والبنادق الحرة المشتبكة وليس لجنين ومخيمها منا إلا الوفاء والتضحية وليس للعدو بإذن الله الا الدمار والسواد".في سياق متصل، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية المحتلة، يوم امس، إنها أوعزت لخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة والقدس بضرب الاحتلال في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.وأكد بيان مقتضب للكتائب أن "جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم العدوان على جنين ومخيمها".وأضافت "نطمئن شعبنا وأمتنا أن المقاومة في جنين ومخيمها بخير، ومجاهدونا الأبطال يتصدون لأرتال الاحتلال بكل بسالة واقتدار موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر".واختتمت البيان بالقول: "نقول لعدونا الجبان لن تخرج من جنين كما دخلتها، وستندحر منها تجر خلفك أذيال الخيبة والانكسار بفعل ضربات المجاهدين".وكانت كتائب القسام أعلنت عن وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية في مخيم جنين، وذلك خلال الاجتياح المستمر منذ ساعات الفجر.وقالت إن سقوط الجنود في الكمين تم خلال محاولتهم التقدم من خلال أحد المنازل بالمخيم، مضيفة: "نتحدى جيش الاحتلال في إعلان خسائره المؤكدة بين قتيل ومصاب".كما وأعلنت أن عناصر المقاومة هناك أسقطوا طائرتين مسيرتين.وتصدت المقاومة في جنين للعدوان بالرصاص والعبوات الناسفة، وأسقطت طائرتين مسيرتين لجيش الاحتلال، وأكدت وقوع إصابات بين الجنود.الى ذلك، قالت مصادر بالمقاومة في غزة، إن الأوضاع على الساحة الفلسطينية مرشحة لتصعيد واسع في حال لم يوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة.وذكرت المصادر أن "المقاومة في غزة أوصلت رسالة لأطراف دولية بضرورة وقف العدوان فورا على جنين".وأوضحت المصادر أن المقاومة أبلغت الأطراف أنه "إذا لم يوقف الاحتلال عدوانه فإن الأوضاع مرشحة لتصعيد واسع".وأكدت المقاومة، وفق المصادر، أنها "قادرة على الرد بالطريقة والمكان المناسبين".-(وكالات)