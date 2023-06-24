العضوية الدائمة لمصر في المجلس الدولي لتقييم الأدوية

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أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول مصر، مُمثلة بهيئة الدواء المصرية، على العضوية الدائمة في المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري "ICH".وجاء الإعلان بعد مشاركة هيئة الدواء المصرية في فعاليات الاجتماع نصف السنوي للجمعية العمومية للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري "ICH"، المنعقد في الفترة الممتدة من 12 إلى 13 حزيران/ يونيو الحالي في كندا.وتم التصويت بالإجماع على العضوية الكاملة للهيئة المصرية بالمجلس، حيث تحصلت على مقعد العضوية رقم 21 في المجلس، الذي يضم عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأميركية.ويتميز المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH بدمج السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية في مناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية.وتأسس المجلس في عام 1990، ويعمل على تحقيق التنسيق العالمي لتطوير الأدوية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية، وتقييمها بشكل كفء. (RT)