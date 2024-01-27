الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العين الدكتور ناصر الدين في منتدى عالمي: على الشرعية الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تطبيق القرارات الأممية

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العين الدكتور يعقوب ناصر الدين
قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، متحدثًا رئيسيًا، في المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي أقيم في فندق سانت ريجيس، بحضور نخبة من الإعلاميين، والنشطاء، والمؤثرين، وصناع المحتوى، وخبراء السوشيال ميديا في الأردن، الوطن العربي، إن هذا التطور الكبير على مستوى الرأي العام العالمي، يضعنا أمام مسؤوليات حقيقية في كيفية التعبير عن الرواية الفلسطينية من جميع جوانبها، وأنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا في الأردن أن نفهم المعادلة التي يقوم عليها موقف بلدنا من هذه التطورات الأخيرة، تأسيسًا على موقفه وعلاقته المباشرة بالقضية الفلسطينية على مدى قرن من الزمان.اضافة اعلان

وأكد أن الأردن يحكمه المصير المشترك التي يجمعه مع الأشقاء الفلسطيني، ويملك معرفة بأدق التفاصيل المتعلقة بما آلت إليه تلك القضية، وبالتحولات التي تسود المجتمع السياسي اليميني المتطرف الذي يقود الكيان الإسرائيلي، بمشاريعه التهويدية والاستيطانية والعنصرية، وفرضها كأمر واقع يتعدى به الحقوق والحقائق، ويفرض كذلك وجوده كشريك فاعل ومؤثر في التوازنات الإقليمية.

وبيّن العين الدكتور ناصر الدين خلال كلمته في المنتدى الذي جاء تحت شعار "بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام"، وبتنظيمٍ من "منصة لحظات إبداع"، أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، كان واضحًا وحاسمًا من هذه المسألة حين قلب المعادلة وتمسك بحل الدولتين - أي الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف - محذرًا من أن التحايل على الحقوق الفلسطينية من خلال ترتيبات سياسية واقتصادية إقليمية لن يكون مقبولًا، ولن يجدي نفعًا، وأن على الشرعية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تطبيق القرارات الأممية وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإلا فإن ذلك سيتسبب في انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية، وقد تنزلق المواجهة إلى المنطقة كلها، وهو ما حدث بالفعل بعد بضعة أسابيع من خطاب جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا فيه المجتمع الدولي إلى التماسك، وفرض إرادته، وإلا فإن الكارثة ستعم على الجميع .

هذا وتناولت جلسات المنتدى، دور الأردن والجهود الدبلوماسية الملكية في تغيير الرأي العام الدولي تجاه الحرب على غزة، وكيفية كسر الأردن الحصار وإيصال المساعدات والمستلزمات الطبية، ما حرك البوصلة العالمية بضرورة فتح مسارات برية جوية للقطاع لتأمينهم بالمستلزمات الطبية.

وناقش المنتدى تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الإخبارية، وكيفية إعادة تشكيل التكنولوجيا الناشئة لمستقبل وسائل الإعلام، والفرص والقيود والاستخدامات الرقمية، ودمج رسائل الاستدامة في حملات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.
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