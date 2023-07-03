الغرفة المشتركة للمقاومة تدعو للاستعداد للرد على عدوان الاحتلال

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قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وإن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على الأهل في جنين أو الاستفراد بهم.ودعت الغرفة المشتركة، في بيان، صباح اليوم الاثنين، كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، مؤكدة أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل المدن والقرى والمخيمات، لاسيما حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، مطالبة المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.وقالت الغرفة المشتركة إن "شهداء مخيم جنين الصامد الأبي، يسطرون ملحمة جديدة من البطولة والفداء أمام غطرسة الاحتلال البغيض الذي بدأ عدوانه على المخيم تحت جنح الظلام فجر اليوم طامعًا في كسر شوكة جنين البطولة وواهمًا بقدرته على استئصال ثورة ومقاومة أهلنا في جنين وفي الضفة المحتلة".-(بترا)