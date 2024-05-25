 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الغزّيون أجبروا على النزوح 6 مرات خلال العدوان

الأونروا: 450 ألف شخص تم تهجيرهم قسرا من رفح
فلسطينيون ينزحون من رفح بسبب العدوان الإسرائيلي

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، بأنه "نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الآن الوصول إلى مركز توزيع الأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي".

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وأوضحت الـ"أونروا"، في بيان لها عبر منصة "إكس" ، أن "النازحين في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات"، لافتة إلى أنه "لا يوجد أمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية".


وأضافت، أن "ما يقرب من نصف سكان رفح والنازحين إليها، أو 800 ألف شخص، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في المنطقة، في 6 أيار الجاري".

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