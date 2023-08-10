الجمعة 11 آب 2023
النسخة المطبوعة

شهيد فلسطيني.. والمتطرفون يحضرون لاقتحام جماعي للمسجد

الفلسطينيون يحتشدون اليوم "بالأقصى" لحمايته من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين

عشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)
عشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)
 على وقع استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال؛ يتقاطر جموع الفلسطينيين اليوم للاحتشاد بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه، في ظل تحرك الجماعات المتطرفة لتنظيم اقتحام جماعي ومحاولة "ذبح القرابين" المزعومة في الأيام المقبلة، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد واستباحة باحاته.اضافة اعلان
وتكثفت الدعوات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في حملة "الفجر العظيم"، اليوم، للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية، بما فيها موجة الأعياد اليهودية المقبلة، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
يأتي ذلك في ظل قيام قوات الاحتلال بنشر عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات "الأقصى" وعند أبوابه، لقمع الغضب الفلسطيني، وتأمين الحماية الأمنية المشددة لاقتحامات المتطرفين.
ولهذا الغرض؛ اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، وقاموا بتنظيم جولات استفزازية في باحاته، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة في منطقة باب الرحمة، شرقي المسجد، بحماية قوات الاحتلال، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.
في حين تواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.
في غضون ذلك؛ شيع الفلسطينيون، أمس، جثمان الشاب الفلسطيني، أمير خليفة (27 عاما)، الذي استشهد خلال مواجهات عنيفة أثناء تصديه، إلى جانب المقاومة الفلسطينية، لاقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وندد المشيعون، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في نابلس، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين بالرد وبتصعيد المواجهة ضد عدوانه وانتهاكات المستوطنين المتطرفين.
وقد طوقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للقرية الفلسطينية ونشرت عناصرها الكثيفة عند أطرافها تمهيدا لاقتحامها، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة استهدف خلالها المقاومون الفلسطينيون دوريات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب خليفة، الذي كان مطاردا ومطلوبا لقوات الاحتلال ونجا من عدة محاولات سابقة منها إما لاعتقاله أو اغتياله منذ أشهر، وذلك بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على بلدة زواتا الفلسطينية.
وباستشهاد الشاب خليفة؛ يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام إلى 224 شهيداً، بينهم 183 من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، و4 شهداء من فلسطين المحتلة عام 1948، و37 من قطاع غزة.
في حين تمادت قوات الاحتلال في عنصريتها ضد الشعب الفلسطيني من خلال إجبارها، أمس، عائلة مقدسية من بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة، على هدم جزء من منزلها بشكل ذاتي، تحت طائلة القوة المسلحة.
ومنذ بداية العام الحالي شهدت المنطقة تصاعدا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بدعوى البناء دون ترخيص، يترافق ذلك مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين قسريا من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في الشيخ جراح وسلوان لصالح المستوطنين، وفقا لتقرير صدر عن وزارة شؤون القدس.
وتواصل سلطات الاحتلال استهداف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، بالرغم من أنها لا تعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مبالغ باهظة للحصول عليها.
وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية باهظة تفرضها عليه.
من جانبها؛ شددت الفصائل الفلسطينية على أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة ومتصاعدة لصد عدوان الاحتلال.
وأكدت حركة "حماس" أن تصعيد المقاومة الفلسطينية يعد خيار الشعب الفلسطيني لتحرير الأرض والمقدسات، لافتة إلى نضال الفلسطينيين للتصدي لاقتحامات الاحتلال وعدوانه، وللدفاع عن المسجد الأقصى وحماية الشعب الفلسطيني التواق إلى الحرية والتخلص من الاحتلال".
وبالمثل؛ أكدت حركـة "الجهـاد الإسلامـي" أن "دماء الشهداء نبراس النصر للشعب الفلسطيني"، مشددة على استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم.
بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن دماء الشهيد خليفة، كما كل شهداء الشعب الفلسطيني، لن تذهب هدرا، "وسيواصل الشعب الفلسطيني النضال والمقاومة في الضفة الغربية ضد الاحتلال وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وأشارت الجبهة، إلى تزايد جرائم الاحتلال، ومستوطنيه، مع استمرار الصمت المطبق للمجتمع الدولي، معتبرة أن المطلوب في مواجهتها تحقيق وحدة فلسطينية حقيقية، وتشكيل لجان الحماية في كل مدينة وقرية ومخيم للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
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