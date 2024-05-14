الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على شخص من الأسرة الحاكمة في الكويت.. وهذا هو السبب

سيارات الشرطة الكويتية - (أرشيفية)
سيارات الشرطة الكويتية - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شخص من "الأسرة الحاكمة" يزرع الماريجوانا في منزله، وفق ما ذكره بيان لـ"الداخلية"، أمس الاثنين.
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وجاء في البيان: "أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة".

وأضافت الداخلية: "حيث تم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مختلفة الأحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جراما من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جراما من الفطر المخدر و(2) سيجارة إلكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر".

وتابعت الوزارة: "جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، وتؤكد الوزارة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون".
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