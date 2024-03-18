الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام: أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال منذ الفجر

كتائب القسام
أفراد من كتائب القسام - (أرشيفية)
قالت كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها يخوضون منذ فجر اليوم الاثنين "اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي قرب مستشفى الشفاء".اضافة اعلان

وأضافت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء.

وقالت "حماس" إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع "دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".

وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال "وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

ورأت أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد "جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".
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