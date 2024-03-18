القسام: أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال منذ الفجر

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وأضافت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء.وقالت "حماس" إن جيش الاحتلال اقتحم المجمع "دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال "وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".ورأت أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد "جيش الاحتلال كان بمنزلة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي".