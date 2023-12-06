القسام: استهدفنا 12 آلية صهيونية للعدو في بيت لاهيا

قالت كتائب القسام إنها "استهدفت 12 آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وأضافت: "تمكنا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس". اضافة اعلان



كما ذكرت أنها استهدفت "دبابة صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105".



وفي اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيده خسائر فادحة في محاور عدة؛ أبرزها: خان يونس حيث تدور معارك ضارية. (الجزيرة نت)