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الأحد 10 كانون الأول 2023
2:09 م
القسام تجهز على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر
أحد أفراد كتائب القسام - (أرشيفية)
قالت كتائب القسام إن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.
وأضافت القسام أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين في جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الياسين 105. (الجزيرة نت)
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غزة
طوفان الاقصي
القسام
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