القسام تدمر جرافتين ودبابة إسرائيلية في كمين شرق خانيونس



أعلنت كتائب القسام اليوم الأحد، تدمير جرافتين ودبابة للاحتلال بعد عبور قوة إسرائيلية السياج لعدة أمتار شرق خانيونس، وإيقاعها في كمين محكم وإجبارها على الانسحاب.



وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يوقعون قوةً صهيونيةً مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

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إلى ذلك اعترف الاحتلال بعد بيان القسام بإصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباكات بمنطقة كيسوفيم شرق خانيونس.