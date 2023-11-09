القسام: تدمير 17 آلية للاحتلال خلال ساعات (فيديو)

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مجاهدو القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة ويدمرون عدداً من الآليات pic.twitter.com/gtUDEGPnig — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023

تمكن مقاتلو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تدمير 17 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في مختلف محاور القتال بغزة، وذلك منذ صباح اليوم وحتى الساعة 11 صباحا.وقالت القسام في بيان: "منذ الصباح بعون الله من تدمير 16 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ونفذوا عمليات قنص واستهدفوا القوات الراجلة بمختلف الأسلحة وأوقعوا فيها إصاباتٍ محققة، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون".وأضافت في بيان ثانٍ: "كتائب القسام تدمّر دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام بقذيفة الياسين105".