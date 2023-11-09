القسام: تدمير 17 آلية للاحتلال خلال ساعات (فيديو)

وقالت القسام في بيان: "منذ الصباح بعون الله من تدمير 16 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ونفذوا عمليات قنص واستهدفوا القوات الراجلة بمختلف الأسلحة وأوقعوا فيها إصاباتٍ محققة، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون".
وأضافت في بيان ثانٍ: "كتائب القسام تدمّر دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام بقذيفة الياسين105".
#شاهد..— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023
مجاهدو القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة ويدمرون عدداً من الآليات pic.twitter.com/gtUDEGPnig