الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام: تدمير 21 آلية للاحتلال خلال ساعات (فيديو)

تدمير دبابة للاحتلال في غزة
تدمير دبابة للاحتلال في غزة
تمكن مقاتلو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تدمير 17 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في مختلف محاور القتال بغزة، وذلك منذ صباح اليوم وحتى الساعة 11:40 صباحا.اضافة اعلان
وقالت القسام في بيان: "منذ الصباح بعون الله من تدمير 16 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ونفذوا عمليات قنص واستهدفوا القوات الراجلة بمختلف الأسلحة وأوقعوا فيها إصاباتٍ محققة، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون".
وأضافت في بيانات متتالية: "كتائب القسام تدمّر دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام، ودبابةً صهيونيةً شمال الشيخ رضوان، و3 آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين105".
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