القسام: تدمير 21 آلية للاحتلال خلال ساعات (فيديو)

وقالت القسام في بيان: "منذ الصباح بعون الله من تدمير 16 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ونفذوا عمليات قنص واستهدفوا القوات الراجلة بمختلف الأسلحة وأوقعوا فيها إصاباتٍ محققة، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون".
وأضافت في بيانات متتالية: "كتائب القسام تدمّر دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام، ودبابةً صهيونيةً شمال الشيخ رضوان، و3 آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين105".
#شاهد..— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023
مجاهدو القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة ويدمرون عدداً من الآليات pic.twitter.com/gtUDEGPnig