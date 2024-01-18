الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تستهدف 30 جنديا من قوات الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا منزلا واستهدفوا قوة صهيونية راجلة من 30 جنديا في بني سهيلا شرق خان يونس.

وأكدت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.اضافة اعلان
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