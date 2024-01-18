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الخميس 18 كانون الثاني 2024
3:50 م
القسام تستهدف 30 جنديا من قوات الاحتلال
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا منزلا واستهدفوا قوة صهيونية راجلة من 30 جنديا في بني سهيلا شرق خان يونس.
وأكدت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.
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الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
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