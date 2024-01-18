القسام تستهدف 30 جنديا من قوات الاحتلال

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قالت كتائب القسام إن عناصرها فجروا منزلا واستهدفوا قوة صهيونية راجلة من 30 جنديا في بني سهيلا شرق خان يونس.وأكدت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.