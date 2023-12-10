الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا

كتائب القسام - (أرشيفية)
كتائب الشهيد عز الدين القسام - (أرشيفية)
أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف 6 آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب- وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت الآليات المذكورة بقذائف مضادة للدروع. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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