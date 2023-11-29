الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على غزة

قصف إسرائيلي عنيف ومتواصل على قطاع غزة
قصف إسرائيلي سابق على غزة
أعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء، مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة وهم:  
- شيري سلفرمان بيباس - كفير بيباس - أرئيل بيباساضافة اعلان

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