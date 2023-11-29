الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
4:29 م
القسام تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على غزة
قصف إسرائيلي سابق على غزة
أعلنت كتائب القسام اليوم الأربعاء، مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة وهم:
- شيري سلفرمان بيباس - كفير بيباس - أرئيل بيباس
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في كتيبة جنين
منذ 55 دقيقة
أسماء الأسرى والأسيرات المشمولين بإفراجات اليوم السادس للهدنة
منذ2 ساعة
بدم بارد.. الاحتلال يعدم طفلين في جنين (فيديو)
منذ2 ساعة
أمير قطر يؤكد أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا خلال 24 ساعة
منذ2 ساعة
الاحتلال يواصل اقتحام جنين وقصف منازله واعتقال سكانه
منذ3 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الشَّمايلة مفوضاً عاماً لحقوق الإنسان والعوران لديوان التَّشريع
أخبار محلية
|
منذ 21 دقيقة
“باي باي طبريا”.. فيلم وثائقي فلسطيني مرشح للأوسكار
فنون
|
منذ 21 دقيقة
قرارات مجلس الوزراء
أخبار محلية
|
منذ 23 دقيقة
البنك الأردني الكويتي يحصل على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لتقديم خدمات التقاص والتسوية في السوق الأردني
شركات وأعمال
|
منذ 27 دقيقة
القسام تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على غزة
عربي
|
منذ 51 دقيقة
الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في كتيبة جنين
عربي
|
منذ 54 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الأبعاد السياسية للهدنة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
علاقات الأردن وإسرائيل بعد حرب أكتوبر
ماهر أبو طير
|
اليوم
الناقل الوطني وتأسيس شركة وطنية
موسى الساكت
|
اليوم
المرحلة الأخطر في عملية التبادل بغزة اقتربت
زيدون الحديد
|
اليوم
مشكلتنا في واشنطن قبل تل أبيب
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)
ترجمات
|
21 تشرين الثاني 2023
عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟
ترجمات
|
20 تشرين الثاني 2023
الهولُ.. الهول!
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023
مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة
ترجمات
|
17 تشرين الثاني 2023
معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023
يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل
ترجمات
|
18 تشرين الثاني 2023