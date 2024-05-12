القسام تعلن استهداف 9 آليات عسكرية منذ الصباح

استهدفت كتائب القسام ثمانية دبابات وناقلة جند، خلال المعارك القائمة شرقي جباليا في قطاع غزة، في حصيلة كبيرة لاستهداف الآليات العسكرية الاسرائيلية في يوم واحد، منذ بدء طوفان الأقصى.



وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من صالة مزايا شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.



وأضافت أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة



وفي عملية مركبة، أعلنت القسام أنه تم تفجيّر عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة وناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، ما أوقع القوة بين قتيل وجريح



واستهدفت كتائب القسام دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة اضافة إلى دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وعادت كتائب القسام لتستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة



قبل أن تستهدف أيضا دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها



وفي وقت لاحق أعلنت كتائب القسام، أن مجاهدوها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.