الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تعلن استهداف 9 آليات عسكرية منذ الصباح

اليات عسكرية اسرائيلية
استهداف آليات عسكرية اسرائيلية

استهدفت كتائب القسام ثمانية دبابات وناقلة جند، خلال المعارك القائمة شرقي جباليا في قطاع غزة، في حصيلة كبيرة لاستهداف الآليات العسكرية الاسرائيلية في يوم واحد، منذ بدء طوفان الأقصى.

وأعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من صالة مزايا شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وفي عملية مركبة، أعلنت القسام أنه تم تفجيّر عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة وناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، ما أوقع القوة بين قتيل وجريح

واستهدفت كتائب القسام دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة اضافة إلى دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

اضافة اعلان


وعادت كتائب القسام لتستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

قبل أن تستهدف أيضا دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها

وفي وقت لاحق أعلنت كتائب القسام، أن مجاهدوها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قوات الاحتلال تسيطر على معبر رفح

القسام تعلن تدمير آلية إسرائيلية في رفح

11 أيار 2024
بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

بلينكن: يستحيل وقف الحرب شمال "إسرائيل" ما دامت مستمرة بغزة

02 أيار 2024
الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات

الأونروا تتمكن من توزيع الدقيق لأكثر من 380 ألف عائلة بغزة في 6 أشهر

01 أيار 2024
621116

اشتعال النيران في مستودع بسديروت إثر قصف المقاومة الصاروخي من غزة

23 نيسان 2024
اقرأ أيضا
طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الجثث في شوارع قطاع غزة - (أرشيفية)

دفاع مدني غزة: خسرنا 80% من قدراتنا

منذ4 ساعة
أمير الكويت

النيابة العامة الكويتية تتخذ اجراءات بحق معترضين على قرارات أمير البلاد

منذ5 ساعة
سنية الدهماني

تونس: الأمن يوقف مُعلّقة تلفزيونية إثر تصريحات ساخرة عن وضع البلاد (فيديو)

منذ6 ساعة
سامح شكري

بعد تقرير عن تهديد مصر بإنهائها.. شكري يدافع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل

منذ6 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

ارتفاع حصيلة اعتقالات الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر

منذ6 ساعة
شاطئ صابلات

مأساة في الجزائر.. وفاة 10 أشخاص غرقا في يوم واحد

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ23 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ23 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 