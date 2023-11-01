القسام تعلن تدمير آلية للاحتلال في غزة

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أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، تدمير آلية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون في قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، واشتعال النار فيها.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، نشرت كتائب القسام مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة "طوفان الأقصى".وجاء ذلك بعد كلمة للناطق العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة، حيث قال: "تمكن سلاح البحرية في كتائب القسام من توجيه عدد الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد الذي دخل الخدمة لأول مرة".وأضاف أبو عبيدة: "استخدمنا طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة..عملياتنا الدفاعية متواصلة وما زالت في بدايتها، وما يزال في جعبتنا الكثير، وغزة ستكون مقبرة للغزاة".